EPFL: découverte d'un gel contre l'ostéoporose

Des chercheurs de l'EPFL ont mis au point un gel capable de renforcer localement les os des personnes atteintes d'ostéoporose.

L'ostéoporose touche les personnes âgées, et plus particulièrement les femmes.

«Deux cent cinquante millions d'individus dans le monde souffrent de cette maladie. Elle se caractérise par une diminution de la masse osseuse et une détérioration de la microarchitecture osseuse entraînant un risque accru de fracture», indique Dominique Pioletti, directeur du laboratoire de biomécanique en orthopédie (LBO) à la Faculté des sciences et techniques de l'ingénieur de l'EPFL, cité dans le communiqué.

«Quarante pour cent des personnes qui ont une fracture de la hanche ne marchent plus jamais sans assistance et 33% perdent leur indépendance. Un patient sur cinq meurt dans l'année qui suit cet accident», ajoute Ulrike Kettenberger, postdoctorante dans le laboratoire LBO.

Hanches, vertèbres et poignets

Et les médicaments disponibles présentent deux faiblesses. Premièrement, ils agissent sur l'ensemble du squelette, ce qui se révèle être une bonne chose, mais les effets secondaires se trouvent eux aussi généralisés. De plus, les fractures liées à cette maladie sont la plupart du temps ciblées sur les hanches, les vertèbres et les poignets.