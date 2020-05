Jeux vidéo

Epic Games débordé par le succès de «GTA 5»

Les serveurs de la boutique en ligne de l’éditeur de «Fortnite» ont cédé sous la pression des clients venus y chercher une copie gratuite du jeu qui a rapporté le plus d’argent de l’histoire.

Même sept ans après sa sortie, «Grand Theft Auto V» (GTA 5) est toujours aussi attractif. Epic Games l’a appris à ses dépens jeudi. Quelques minutes à peine après sa mise en ligne gratuite sur la plate-forme en ligne de l’éditeur de «Fortnite», le ralentissement des serveurs et des messages d’erreurs ont perturbé l’accès aux gamers connectés en masse pour en profiter. Il a fallu plusieurs heures avant que la situation se normalise vendredi matin.

Des dommages collatéraux ont été provoqués sur d’autres plates-formes d’Epic Games et notamment «Fortnite» également dans son portefeuille de jeux.

Jusqu’au 21 mai

L’attrait pour «GTA 5» n’est pas une surprise pour le titre qui a rapporté le plus d’argent de l’histoire du jeu vidéo avec plus de 110 millions d’exemplaires écoulés. Jusqu’au 21 mai, il est le «jeu mystère» gratuit de la semaine disponible sur la boutique d’Epic Games. Les utilisateurs de PC et de Mac peuvent le conserver après l’échéance de la période de téléchargement gratuit. En offrant un jeu par semaine durant toute l’année, Epic Games espère attirer les joueurs vers sa boutique en ligne pour qu’ils viennent y acheter d’autres jeux payants.