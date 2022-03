«Fortnite» : Epic Games encore accusé d’avoir copié des pas de danse

Un chorégraphe basé à Los Angeles a porté plainte contre l’éditeur du jeu «Fortnite» pour lui avoir volé des mouvements de danse pour un emote.

Epic Games se retrouve une nouvelle fois sur le banc des accusés à cause des emotes (gestes et danses que peuvent utiliser les personnages) proposés dans son jeu «Fortnite». Kyle Hanagami, chorégraphe basé à Los Angeles, est le dernier en date à poursuivre l’éditeur de jeux vidéo, qu’il accuse de lui avoir volé une danse. Il revendique les droits d’auteur pour des pas de danse utilisés dans un cours de 2017. Téléchargé sur YouTube, il a été vu plus de 35 millions de fois sur la plateforme vidéo depuis sa publication. «La danse est partiellement basée sur la chorégraphie de Kyle Hanagami pour la chanson «How Long» de Charlie Puth», explique d’ailleurs le wiki non officiel de «Fortnite». Les mouvements du chorégraphe présentent en effet une très grande similitude avec ceux de l’emote «It’s Complicated» du jeu vidéo, comme on peut le voir dans une vidéo comparative mise en ligne par les avocats de Kyle. Ces derniers demandent que l’emote en question ne puisse plus être utilisée, ainsi que des dommages et intérêts.