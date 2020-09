États-Unis : Epic Games insiste pour qu’Apple réinstalle Fortnite

L’éditeur de Fortnite tente de convaincre la justice californienne d’ordonner une réinstallation de l’application dans l’AppStore en attendant le procès contre Apple.

Epic Games ne s’avoue pas vaincu: son ultra-populaire jeu Fortnite a été banni des iPhone et autres appareils d’Apple, mais l’éditeur tente de convaincre la juge californienne qui a approuvé cette mesure d’ordonner une réinstallation de l’appli en attendant le procès.

L’éditeur de Fortnite fait aussi valoir «l’intérêt du public» et soutient qu’il a toutes les chances, au final, de prouver qu’Apple a enfreint le droit de la concurrence.

Commission

Les deux sociétés américaines s’affrontent depuis plusieurs semaines sur la commission de 30% qu’Apple prélève sur les achats des consommateurs via l’App Store.

«Plus de 116 millions d’utilisateurs inscrits (sur 350 millions, ndlr) ont accédé à Fortnite via iOS», indique Epic Games dans sa nouvelle plainte. «Le nombre de joueurs actifs quotidien sur iOS a baissé de 60% depuis le retrait de Fortnite de l’App Store. (…) Epic ne reverra peut-être jamais ces utilisateurs», continue la société.

Epic Games ne regrette rien

Les adeptes du jeu vidéo utilisant des appareils de la marque à la pomme n’ont plus accès aux mises à jour (y compris la nouvelle saison sortie fin août) et ne peuvent plus jouer qu’entre eux.