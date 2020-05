Jeux vidéo

Epic Games Store: carotte brandie pour se sécuriser

Le studio Epic Games invite à activer la double authentification sur sa boutique pour continuer à télécharger des jeux gratuits.

La société a en effet annoncé que «l’authentification à deux facteurs (A2F) sera périodiquement requise pour bénéficier des jeux gratuits sur l’Epic Games Store». Ce changement provisoire, qui durera jusqu’au 21 mai, a commencé la semaine dernière avec la mise à disposition gratuite du jeu de rôle et de stratégie «For The King», qui a été lancé en 2017.

Epic Games encourage ainsi les utilisateurs à se rendre dans les paramètres de leur compte à la rubrique intitulée «Mot de passe et sécurité» afin de le protéger contre des accès non autorisés via la méthode de la double authentification, qui est recommandée par de nombreux autres services en ligne. L’utilisateur se verra proposer plusieurs options pour obtenir un code de sécurité supplémentaire lorsqu’il se connecte à la plateforme, par exemple par SMS, via un authentificateur installé sur son smartphone (l’app Google Authentificator entre autres) ou par e-mail.