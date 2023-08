L’éditeur de Fortnite courtise les développeurs pour des exclus

L’Epic Games Store est en forte demande d’exclusivités. Pour satisfaire ses besoins, Epic Games, qui gère la fameuse plateforme de distribution de jeux vidéo pour PC, tente de séduire les studios de développement. L’éditeur de «Fortnite» a en effet lancé un nouveau programme baptisé Epic First Run (le programme des Avant-premières Epic, dans sa traduction en français). Il prévoit une répartition très avantageuse des recettes pour les développeurs tiers qui lanceront des jeux en tant qu’exclusivité pendant au moins six mois dans la boutique Epic Games Store. Epic Games ne prélèvera pas sa taxe habituelle de 12% sur les recettes des développeurs et éditeurs tiers (comme sur le Microsoft Store, contre 20 à 30% chez le concurrent Steam), qui pourront au contraire conserver 100% des revenus sur les jeux vendus sur l’Epic Games Store. L’offre, qui débutera le 16 octobre 2023, se veut par contre temporaire: «Au bout de la période de six mois, les participants continueront de bénéficier de la répartition des revenus d’Epic à 88%/12%», explique Epic Games.

Revenus intégraux et mise en avant temporaires

Outre une répartition de 100%, les participants au programme verront leurs jeux être mis en avant «avec des badges exclusifs, des publicités sur la page d’accueil et des collections dédiées», précise Epic Games, qui a bataillé contre Apple et ses pratiques dans l’App Store. «En outre, les produits figureront dans les campagnes pertinentes de la boutique, y compris les promos, les événements et les éditoriaux, le cas échéant», promet l’entreprise pour courtiser les créateurs de jeux vidéo à lancer des exclusivités sur sa boutique. Celle-ci revendique plus de 230 millions de joueurs et 68 millions d’utilisateurs actifs par mois.