Royaume-Uni : Épidémie de cas contacts: les entreprises sonnent l’alarme

Une épidémie dans la pandémie: l’isolement contraint de centaines de milliers de cas contacts menace de paralyser l’activité du Royaume-Uni.

Supermarchés, transports et même police… L’épidémie de cas contacts menace de paralyser l’activité du Royaume-Uni, après l’abandon de presque toutes les restrictions en pleine explosion des contaminations, et la pression monte sur le gouvernement pour assouplir les règles d’isolement. C’est une épidémie dans la pandémie, baptisée «pingdemic», jeu de mots entre «ping» (recevoir une notification de l’application de traçage) et «epidemic». Alors que le nombre de cas positifs grimpe en flèche depuis plusieurs semaines, flirtant avec les 50’000 cas quotidiens, des centaines de milliers de cas contacts sont contraints de s’isoler durant dix jours, handicapant l’économie.