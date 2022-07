Football: Epidémie de gastro au sein de l'équipe de Suisse

Cette fois, c'est un virus qui s'est invité dans les vestiaires de la Nati, à un peu plus de 48 heures du match décisif contre la Suède, dans le groupe C de l'Euro. «L'entraînement de ce matin et le point média prévu cet après-midi doivent être annulés à la dernière minute en raison de symptômes gastro-intestinaux chez huit joueuses et onze membres du staff», a communiqué l'ASF lundi dans la matinée.