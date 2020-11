Espagne : Épilogue pour le double attentat djihadiste de 2017

Le procès des trois survivants de la cellule djihadiste responsable du double attentat qui avait tué 16 personnes à Barcelone et Cambrils s’ouvre mardi à Madrid.

Le 17 août 2017 en début d’après-midi, sur l’avenue des Ramblas à Barcelone, un des membres de la bande au volant d’une camionnette roulant à très vive allure percutait la foule, tuant 14 personnes, en majorité des touristes, et en blessant plus d’une centaine. (image d’archive)

Attentat précipité

Cette déflagration accidentelle avait bouleversé les plans de la cellule djihadiste, qui prévoyait à l’origine de mener des attaques simultanées et coordonnées contre des sites de prestige, comme la célèbre basilique de la Sagrada Familia et le stade du FC Barcelone ou encore la Tour Eiffel.

Accusations divergentes

L’accusé principal, Mohamed Houli Chemlal, 23 ans, qui a survécu à l’explosion d’Alcanar, encourt 41 ans de prison, notamment pour appartenance à une organisation terroriste, et fabrication et détention d’explosifs. Driss Oukabir, 31 ans, le frère d’un des djihadistes tués, encourt 36 ans d’emprisonnement pour avoir loué la camionnette utilisée sur les Ramblas. Le dernier accusé, Said Ben Iazza, 27 ans, risque huit ans pour avoir prêté un véhicule et des papiers aux assaillants.