Épinglé par iOS 14, TikTok arrêtera de lire le presse-papier

Une nouvelle fonctionnalité de sécurité de la future version du système mobile d’Apple met en lumière une pratique controversée utilisée par de nombreuses apps.

Des utilisateurs de la version bêta d’iOS 14, prochaine mise à jour majeure du système mobile d’Apple, se sont indignés de voir apparaître régulièrement sur leur smartphone une alerte de sécurité. Liée à une nouveauté censée protéger la vie privée de l’utilisateur et lui fournir plus de transparence, elle indique que la populaire app de courtes vidéos TikTok, mais aussi d’autres services, accède au dernier contenu copié dans le presse-papier. Cela peut être particulièrement gênant si le texte copié est sensible et confidentiel.