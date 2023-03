St-Maurice (VS) : Epinglé pour la seconde fois au guidon d’une e-trott’ trafiquée

Dans la soirée du 1er février, les agents de la police municipale de Monthey ont procédé au contrôle de l'utilisateur d'une e-trottinette, qui quittait la gare de St-Maurice (VS). Les vérifications techniques d'usage ont démontré que l'engin pouvait atteindre une vitesse de 110km/h. Le système de freinage était, lui, hors d'usage et le pneu arrière, sous-gonflé. Et il se trouve que le conducteur avait déjà fait l'objet d'un contrôle et d'une dénonciation pour des faits similaires en juillet dernier. Il a été dénoncé auprès de l’autorité compétente pour infraction à la loi sur la circulation routière.