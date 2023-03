Test: Épopée radieuse sublimée par des graphismes rétros

Fort de son expérience acquise avec le cultissime «Octopath Traveler» premier du nom, le studio japonais Acquire a remis le couvert pour un second volet encore meilleur que le premier. Dans une trame entièrement nouvelle et sans rapport avec le premier opus, cet épisode met en scène huit personnages aux origines et capacités distinctes. Leurs destins s’entrecroisent sur le continent Solistia, où cohabitent diverses cultures pendant une ère d’essor technologique et industriel.

Le jeu conserve son système de combat au tour par tour et sa direction artistique fabuleuse, mêlant graphismes 2D et 3D en pixel art du plus bel effet. Sans révolutionner une formule parfaitement maîtrisée, ce titre se permet d’aller encore plus loin dans les diverses histoires proposées. On aurait juste souhaité davantage de nouveautés dans les échauffourées même si ces dernières restent appréciables et demandent un minimum de stratégie. Si ce deuxième opus est une pure réussite, il faudra mettre la barre encore plus haut la prochaine fois sous peine de lasser les fans de la franchise.