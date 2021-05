Genève - «Épuisé», le personnel d’un EMS exige plus de moyens

«Il y a le feu dans la Maison de Vessy», a alerté Komla Kpogli, secrétaire syndical à Syna, en écho à la manifestation mardi matin d’une cinquantaine de collaborateurs de l’établissement médicosocial (EMS). En «manque de reconnaissance», «épuisées», des aides-soignantes ont ainsi dénoncé leurs conditions de travail. «Nous n’avons plus le temps de discuter ni de rassurer les résidents. Le côté relationnel avec eux en a pris un coup, s’est émue l’une d’elles. On nous demande de plus en plus d’effectuer des tâches annexes, comme le nettoyage des tables ou le brancardage.» Depuis le début de la période Covid, les choses n’ont fait qu’empirer, ont affirmé des employés.