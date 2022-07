Ukraine – Donbass: Epuisement et désespoir après 5 mois d’«une guerre devenue folle» 

Ukraine – Donbass : Épuisement et désespoir après 5 mois d’«une guerre devenue folle»

L’épuisement, le désespoir et la colère gagnent du terrain dans l’est ukrainien, après cinq mois d’une «guerre sans merci , une guerre devenue folle», selon les mots d’un bénévole humanitaire interrogé par l'AFP. Le conflit en Ukraine entrera dimanche dans son sixième mois. En réalité, dans le Donbass , cette région industrielle et ouvrière de l’est, il dure depuis déjà huit ans, lorsque que des séparatistes prorusses appuyés par Moscou ont conquis en 2014 une partie du territoire.

Morts et destructions

Mais l’invasion russe du 24 février a fait basculer le Donbass dans une autre dimension . Les villes et villages le long de la ligne de front sont quotidiennement touchés par des frappes, des vies sont fauchées chaque jour. Dans le meilleur des cas, il n’y a que des maisons détruites, ces petites habitations aux jardins et potagers bien entretenus, soudainement transformées en ruines.

Même les villes davantage éloignées du front, comme Kramatorsk, le grand centre administratif de la région de Donetsk, vivent sous la menace de frappes meurtrières. Selon le gouverneur de cette région, Pavlo Kyrylenko, plus de 600 civils y ont trouvé la mort depuis le début de l’invasion russe, et plus de 1600 y ont été blessés.

Ravages de la guerre

Larmes et désespoir

A Sloviansk, Andriï, un civil costaud de 54 ans, montre l’énorme cratère laissé par une bombe dans le jardin de sa belle-mère, et, tout à coup, craque et s’effondre en larmes. A Bakhmout, ville en première ligne, une femme excédée, visage tendu par la haine, lance un doigt d’honneur aux journalistes, «ces oiseaux de malheur», dans les décombres de sa pharmacie frappée par un missile, ukrainien, selon elle.

Dans le Donbass fortement imprégné du passé soviétique et où le ressentiment est parfois fort contre les autorités de Kiev, accusées d’avoir délaissé la région pendant des années, certains attendent les Russes, d’autres s’affirment «Ukrainiens». Tous n’en peuvent plus.

Sentiment d’abandon

Car chez les habitants rencontrés par l’AFP ces dernières semaines, c’est surtout l’incompréhension et le désespoir qui dominent. Et le sentiment d’abandon. A Tchassiv Iar, ville touchée le 10 juillet par une frappe qui a fait plus de 45 morts, une femme de 64 ans ramasse des abricots pourris dans un décor apocalyptique, devant l’immeuble détruit. «Des enfants sont encore enfouis là dessous! Leurs parents les appellent mais personne ne répond!» crie Lioudmyla, six fois mère et douze fois grand-mère.