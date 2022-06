K-pop: «Epuisés», les membres de BTS font une pause

K-pop : «Épuisés», les membres de BTS font une pause

Le groupe sud-coréen a annoncé, mardi, une pause pour que chacun de ses sept membres se concentre sur son propre parcours. Ce fleuron de la K-pop génère des milliards pour l’économie de son pays.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe, mardi, lors d’un dîner retransmis en ligne pour marquer le neuvième anniversaire du groupe de K-pop BTS. Les sept artistes d’une vingtaine d’années, qui ont enregistré, en 2021, un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard de dollars, vont faire une pause et se concentrer sur leurs carrières en solo.

«On n’a pas le temps de mûrir»

«J’ai toujours pensé que BTS était différent des autres groupes, mais le problème avec la K-pop et l’ensemble du «star-system» est que l’on n’a pas le temps de mûrir», a poursuivi le jeune homme à l’adresse des millions de fans et de l’industrie musicale mondiale. «RM» a souligné qu’en tant que groupe, BTS «devait sans cesse produire de la musique et faire quelque chose». «En dix ans, j’ai changé et j’ai besoin de réfléchir et d’avoir du temps pour moi», a conclu l’artiste.