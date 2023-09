Equateur: 57 gardiens et policiers retenus en otage par des prisonniers

Des prisonniers d’un pénitencier de la ville de Cuenca, dans le sud de l’Équateur, qui protestent depuis mercredi contre le transfert de détenus vers d’autres prisons, détiennent 57 gardiens et policiers, a déclaré jeudi le ministre de l’Intérieur Juan Zapata.

Mercredi, des centaines de soldats et de policiers ont mené une opération de recherches d’armes, de munitions et d’explosifs dans la prison de Latacunga (sud), l’un des plus importants pénitenciers du pays. Les affrontements entre bandes de prisonniers y sont fréquents. Quelque 430 détenus sont morts en Équateur depuis 2021.