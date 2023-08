Equateur : Assassinat d’un candidat présidentiel: «Un film d’horreur» 

«Nous vivons un film d’horreur, avec des fusils mitrailleurs qui ont tiré 30 ou 40 balles, nous avons vu tomber les blessés, je sais qu’il y a plusieurs morts et malheureusement l’assassinat de Fernando» Villavicencio, un candidat à la présidentielle en Équateur , a déclaré à la presse son oncle, Galo Valencia.

Dans la salle du Nord de Quito où Fernando Villavicencio, 59 ans, venait de tenir un meeting, ses partisans se sont couchés par terre pour se protéger des balles ou se sont enfuis en courant. Au sol, des traces de sang demeurent. Un policier blessé a été secouru dans la rue par plusieurs personnes et un des assaillants a été abattu par la sécurité.

Ex-président visé

«Fernando, le brave. Fernando vivra pour toujours», scandent, consternés, les partisans du candidat, l’un des favoris pour la présidentielle, journaliste connu pour sa dénonciation de la corruption et en particulier de celle du gouvernement de l’ex-président de gauche Rafael Correa (2007-2017). «Correa, criminel!», crient-ils encore au passage d’un véhicule de la médecine légale devant la clinique, fortement gardée par la police, où arrivent des proches du candidat assassiné.

Ses partisans ont réclamé «justice», avec des affiches à son effigie pour la présidentielle, jusque dans la province de Chimborazo (Sud) d’où il était originaire. Journaliste, le centriste Fernando Villavicencio avait contribué dans une enquête à mettre au jour un vaste réseau de corruption impliquant Rafael Correa,condamné par contumace à huit ans de prison et réfugié en Belgique.

Deuxième des sondages

La semaine précédant sa mort, le candidat avait fait état par deux fois de menaces contre lui et son équipe de campagne, prétendument adressées par le chef d’une bande criminelle liée au narcotrafic actuellement en prison. Il était sous protection policière. «Malgré les nouvelles menaces, nous continuerons de lutter pour les braves gens de notre #Equateur», avait alors écrit l’ex-député sur X (e-Twitter), précisant avoir reçu une «menace gravissime» de «alias Fito», leader de la bande «Los Choneros».

«Où était la police?»

L’attaque, qui a fait neuf blessés dont une candidate à l’Assemblée et deux policiers, est survenue alors que Fernando Villavicencio se dirigeait vers sa voiture. «Dans les 30 secondes, après qu’il a passé la porte, les tirs ont commencé, il y a eu beaucoup de tirs», a raconté Carlos Figueroa évoquant une «embuscade».

État d’urgence

Après cet assassinat, l’état d’urgence a été instauré en Equateur pour 60 jours et la date de la présidentielle, le 20 août, a été maintenue, ont annoncé les autorités. «Les forces armées sont en ce moment mobilisées à travers tout le territoire national, afin de garantir la sécurité des citoyens, la tranquillité du pays et des élections libres et démocratiques le 20 août», a déclaré le président équatorien Guillermo Lasso, dans une allocution diffusée sur YouTube.