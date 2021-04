Présidentielle : Équateur: Lasso, élu, annonce un «vrai changement»

Le président élu d’Équateur, Guillermo Lasso, a annoncé lundi un «vrai changement», après sa victoire la veille qui clôt une période de domination de la gauche, marquée par la figure de l’ex-dirigeant socialiste Rafael Correa.

«Une nouvelle étape commence pour l’Équateur, durant laquelle toutes et tous, nous pourrons vivre mieux. La démocratie, la liberté et les familles équatoriennes ont gagné», a tweeté le leader de la droite, fervent catholique et fidèle de l’organisation catholique ultra-conservatrice Opus Dei. «Nous allons travailler ensemble dès maintenant pour le vrai changement», a ajouté Guillaume Lasso, qui s’était déclaré vainqueur peu après qu’Andrés Arauz ait reconnu sa défaite.