La police équatorienne saisit 14 tonnes de drogues

La police en Équateur, pays devenu une plateforme logistique pour le trafic de cocaïne, a saisi jeudi près de 14 tonnes de drogues destinées à l’Amérique centrale, aux États-Unis et à l’Europe, ont annoncé les autorités. «Durant l’opération ‘Grand Jericho 35’, 42 perquisitions ont été effectuées dans plusieurs provinces du pays, aboutissant à l’arrestation de 28 personnes et la saisie de 13,6 tonnes de drogues», a écrit sur le réseau social X (ex-Twitter) le ministre de l’Intérieur, Juan Zapata.

L’opération a nécessité une année d’enquête, avec «un échange d’informations avec le Mexique, la Colombie et les États-Unis» selon M. Zapata. Des fusils, des pistolets-mitrailleurs et des pistolets ont également été saisis. Trente-trois autres personnes ont été arrêtées lors de descentes antérieures. Les perquisitions annoncées jeudi se sont déroulées dans huit des 24 provinces du pays qui connaît une croissance incontrôlée du trafic de drogue et des violences criminelles.

Position stratégique privilégiée

Depuis 2021, plus de 500 tonnes de drogues ont été saisies dans le pays, parallèlement à une hausse du nombre d’assassinats. Les homicides ont quadruplé entre 2018 et 2022 pour atteindre le record de 26 pour 100’000 habitants. Pour l’année en cours, les experts estiment que le taux de morts violentes s’établira à 40. Selon la police, le gang démantelé avait «des liens internationaux» et comprenait des Équatoriens, des Colombiens et des Vénézuéliens impliqués dans le trafic de «substances alcaloïdes en provenance de Colombie». Les drogues, placées dans des conteneurs dans les ports, traversaient le Pacifique, à bord de bateaux au départ des provinces de Manabí (Sud-Ouest) et Esmeraldas (Nord-Est, à la frontière avec la Colombie).