Hockey sur glace: Equipe de Suisse: quatre matches de préparation dans les cantons romands

En avril, la sélection de Patrick Fischer préparera ses Mondiaux en affrontant la Slovaquie à deux reprises (à Viège et Porrentruy), puis la France à deux reprises aussi (à Viège et Lausanne).

Patrick Fischer et ses joueurs prépareront leurs Mondiaux en Suisse romande au mois d’avril. freshfocus

L’équipe nationale suisse de hockey sur glace effectuera sa préparation en vue du championnat du monde à Riga (Let) en Suisse et en Lettonie du 11 au 29 avril 2023. Début mai, elle participera en outre aux Czech Hockey Games, le quatrième tournoi de l’Euro Hockey Tour, à Göteborg (Suè) et Brno (Tch).

Les cinq semaines entre la mi-avril et le début du championnat du monde de hockey sur glace à Riga (Let) seront intenses pour le head coach Patrick Fischer et son équipe. Les deux premières semaines d’entraînement auront lieu à Viège et Lausanne. L’équipe jouera en outre quatre matchs de préparation en Suisse:

Vendredi 14 avril 2023, 19h45, à Viège: Suisse – Slovaquie.

Samedi 15 avril 2023, 17h00, à Porrentruy: Suisse – Slovaquie.

Vendredi 21 avril 2023, 19h45, à Viège: Suisse – France.

Samedi 22 avril 2023, 17h00, à Lausanne: Suisse – France.