Football – Equipe nationale M21: pour faire rayonner le championnat suisse

Marco Burch, grand espoir du FC Lucerne et défenseur central d'une Suisse M21 qu'il peut mener à l'Euro.

On retrouve un peu de l’effet «fête de famille» dans les réunions de l’équipe de Suisse M21. Jamais Mauro Lustrinelli ne confondra deux de ses joueurs. Pour autant, à chaque fois, le sélectionneur ne peut retenir une pensée qui ressemblerait à un «Qu’est-ce qu’ils ont grandi!» si elle devait être transcrite. Le Tessinois s’était séparé de ses jeunes à la mi-novembre, juste après une chiche victoire au pays de Galles. Quatre mois plus tard, les apparences font illusion, mais tant de choses ont changé.

«On se fait la réflexion à chaque rassemblement. On se souvient des joueurs qu’on avait sous nos ordres la fois d’avant, et on se rend compte de tout ce qu’ils ont appris. Il est question de détails, bien sûr, mais on remarque bien que tout va plus vite. C’est normal, à cet âge…», glisse Mauro Lustrinelli. À la réalité des yeux s’ajoute celle des faits. À l’heure du premier rassemblement de l’année, la Suisse M21 est prête à se voir portée par des tauliers. Du championnat suisse.

Au-delà du défi de se qualifier pour l’Euro 2023, il y a là un objectif à peine moins palpable pour les espoirs nationaux. S’ils brillent avec le maillot à croix blanche sur les épaules, c’est tout le championnat helvétique qui rayonne. Sur les 23 appelés pour défier le pays de Galles, vendredi, et les Pays-Bas, mardi prochain, Simon Sohm est parti s’installer avec un certain succès personnel à Parme (Serie B), Gabriel Barès a rejoint Montpellier durant l’hiver et Stijn Keller, le troisième gardien, défend la cage d’Almere City aux Pays-Bas. Tous les autres sont en train de chercher à se faire un nom sous nos latitudes, entre la Super et la Challenge League.

Un pas vers l’international

«On sait l’impact que peuvent avoir de bons résultats sur l’attrait de nos championnats. Les joueurs connaissent aussi la valeur qu’ils peuvent prendre en réussissant quelque chose de bien avec les M21. On parle d’un pas vers l’international pour eux, qui sont habitués à la routine de la Ligue nationale suisse et des quadruples affrontements par saison contre chaque adversaire», pose Mauro Lustrinelli.

La politique de formation qui encourage les jeunes Suisses à s’imposer au pays avant de s’aventurer à l’étranger trouve ici l’écho idéal. Lugano mise à fond sur Amir Saipi, qu’il a mis sous contrat jusqu’en 2026 et dont il a fait son gardien numéro 1; Marco Burch est en train de devenir l’un de meilleurs défenseurs centraux de Super League à Lucerne; Servette espère toucher gros avec son joyau Kastriot Imeri qui pourrait partir cet été; Leonidas Stergiou, Becir Omeragic, Dan Ndoye, Zeki Amdouni… Tous sont des figures devenues inévitables en Super League. Tous seront réunis sous un même blason, vendredi, à la Tuilière, pour une cause à la fois personnelle et qui les dépasse.

Felix Mambimbi avait permis à la Suisse M21 de s'imposer en novembre au pays de Galles.

Il s’agira d’abord de laisser une bonne impression face aux Gallois. Meilleure que celle du match aller, où les espoirs ont eu besoin d’un unique but de Felix Mambimbi pour se tirer en vainqueur d’une rude bataille. «On s’attend au même genre de match, avec un adversaire qui viendra fort et très physiquement», prévient Lustrinelli. Le fait est que la Tuilière va se parer de son habit de fête, avec plus de 6000 billets déjà vendus et le souvenir euphorique de la rencontre du 8 octobre dernier, face aux Pays-Bas (2-2, doublé de Noah Okafor) devant 7000 personnes. Elles aussi espèrent remarquer à quel point les jeunes Suisses ont grandi.

Et puis ce sera déjà l’heure de la finale du groupe face aux Néerlandais, mardi, à Deventer. À la clef peut-être, un ticket quasiment composté pour l’Euro de l’été 2023 en Géorgie et en Roumanie. Et pour les joueurs, l’équipe et le championnat suisse, le rayonnement qui va avec.