Football

Eray Cömert est très demandé

Le défenseur central de l'équipe de Suisse et du FC Bâle est dans le viseur d'Arsenal et de Galatasaray.

Formé au Concordia puis au FC Bâle depuis 2009, Eray Cömert a patiemment gravi tous les échelons au Parc St-Jacques. Il a écumé les équipes juniors, avant de briller et de s'aguerrir en prêt à Lugano puis à Sion. Le défenseur central a déjà joué 73 fois avec le FCB et fêté sa première sélection avec la Suisse, en jouant 25 minutes à Gibraltar (1-6) en novembre dernier.

A 22 ans, le Bâlois compte déjà deux titres nationaux et deux Coupes à son palmarès et va sans doute, bientôt, franchir un nouveau pas dans sa carrière. Selon le "Sun", cette marche pourrait être celle de la Premier League. Le joueur a, en effet, tapé dans l'oeil de Mikel Arteta et aurait l'avantage, en cette période trouble de pandémie mondiale, de ne pas coûter trop cher. On parle d'une somme d'environ deux millions de Livres Sterling seulement (2,4 millions de francs suisses).