Turquie: Erdogan a prêté serment pour son troisième mandat

Il devait ensuite se recueillir au mausolée du fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, avant des cérémonies protocolaires au palais présidentiel et un grand dîner le soir, après lequel il annoncera la composition de son gouvernement.

«En qualité de président, je jure de protéger l’existence et l’indépendance de l’État, l’intégrité de la patrie, la souveraineté inconditionnelle de la nation, l’État de droit (et) le principe d’une république laïque» telle que conçue par Atatürk, le «père des Turcs», a déclaré le président connu pour la défense de positions islamo-conservatrices.

Loi sur le terrorisme

Outre une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement, selon la presse pro-gouvernementale, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN – à laquelle appartient la Turquie – avait confirmé sa présence. Il doit tenter une nouvelle fois de lever le veto turc à l’entrée de la Suède dans l’Alliance atlantique, barrée depuis treize mois, si possible avant un sommet de l’Organisation à Vilnius en juillet.

Malgré une Constitution amendée et une nouvelle loi contre le terrorisme, Ankara reproche toujours à la Suède d’abriter des réfugiés kurdes qu’elle qualifie de «terroristes». Stockholm a d’ailleurs autorisé une manifestation dimanche sur le thème «Non à l’OTAN, pas de lois Erdogan en Suède», organisée notamment par des associations de soutien aux groupes armés kurdes en Syrie.

Orientations retenues

Outre une inflation à plus de 40%, encouragée par la baisse régulière des taux d’intérêt, la monnaie nationale était en chute libre à plus de 20,88 livres turques pour un dollar vendredi malgré des milliards de dollars engloutis durant la campagne pour en retarder le naufrage.

Pas de relations avec l’Arménie

Selon les médias turcs, plus d’une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement et quarante-cinq ministres étrangers devaient assister aux cérémonies qui s’achèveront par une réception au gigantesque palais présidentiel bâti par le chef de l’État sur une colline à l’écart du centre de la capitale.