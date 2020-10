Caricatures de Mahomet : Le président turc appelle au boycott des produits français

Une crise diplomatique entre la Turquie et la France a éclaté après qu’Emmanuel Macron a défendu le droit à la caricature lors d’un hommage national au professeur décapité dans un attentat islamiste.

«Je m’adresse d’ici à ma nation: surtout ne prêtez pas attention aux marques françaises, ne les achetez pas», a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d’un discours virulent à Ankara. L’escalade actuelle des tensions entre la Turquie et la France, dont les relations s’étaient déjà dégradées en raison de désaccords liés à la Syrie, la Libye et la Méditerranée orientale, s’est traduite par le rappel de l’ambassadeur français à Ankara samedi pour consultations.

«Campagne de haine»

Recep Tayyip Erdogan a mis en cause la «santé mentale» d’Emmanuel Macron. Il a accusé lundi le chef d’État français de «diriger une campagne de haine» contre les musulmans, comparant le traitement de ces derniers en Europe à celui des Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale.

Les déclarations de Recep Tayyip Erdogan sont «diffamatoires» et «absolument pas acceptables», a ainsi déclaré le porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel. «Les Pays-Bas défendent résolument aux côtés de la France les valeurs communes de l’UE. Pour la liberté d’expression et contre l’extrémisme et le radicalisme», a tweeté le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Son homologue italien Giuseppe Conte a également apporté son soutien à Emmanuel Macron.