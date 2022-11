Ouzbékistan: Erdogan appelle au rapprochement des Etats turciques

Ouzbékistan : Erdogan appelle au rapprochement des États turciques

Le président turc espère profiter de l’affaiblissement de la Russie pour renforcer le pouvoir d’Ankara sur le plan économique et militaire dans la région.

Poignée de main entre le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev (D) et le président turc Recep Tayyip Erdogan (G) au sommet de l’Organisation des Etats turciques (OET) à Samarcande.

Face à la guerre en Ukraine qui a ouvert une «période délicate et pleine de risques, il devient encore plus nécessaire de renforcer notre coopération, notre solidarité et notre harmonie», a déclaré M. Erdogan.