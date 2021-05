Proche-Orient : Erdogan au pape: «Il faut des sanctions internationales contre Israël»

Selon les autorités turques, le président et le pape auraient discuté de l’escalade de violence en Israël et à la bande de Gaza lors d’un entretien téléphonique.

Le président turc et le pape François se sont rencontrés en 2018.

M. Erdogan, ardent défenseur de la cause palestinienne, multiplie depuis plusieurs jours les entretiens avec des dirigeants et dignitaires étrangers pour tenter de faire cesser la vaste offensive israélienne contre la bande de Gaza.

«Leçon dissuasive»

Depuis le 10 mai, 197 Palestiniens ont été tués, dont au moins 58 enfants, et plus de 1.200 blessés. Côté israélien, dix personnes ont été tuées, dont un enfant, et 294 blessées après des tirs de roquettes depuis Gaza.