Guerre en Ukraine : Erdogan confirme que la Turquie va payer le gaz russe en roubles

À l’issue d’une rencontre avec Vladimir Poutine, le président turc a annoncé aux médias que son homologue russe et lui-même s’étaient accordés sur le règlement des livraisons de gaz.

Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

«Si Dieu le permet, nos échanges en roubles assureront des bénéfices à la Turquie et à la Russie», a affirmé Recep Tayyip Erdogan aux journalistes après sa rencontre avec Poutine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé que les livraisons de gaz russe à la Turquie seront payées en roubles, rapportent les médias turcs. Vendredi soir, le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, avait déjà annoncé que le chef de l’État turc et Vladimir Poutine s’étaient entendus pour qu’elles soient «partiellement payées en roubles». Recep Tayyip Erdogan n’a pas précisé le volume des transactions futures dans la monnaie russe.

«Un aspect positif de notre visite à Sotchi est notre d’accord avec M. Poutine sur le rouble. Si Dieu le permet, nos échanges en roubles assureront des bénéfices à la Turquie et à la Russie», a affirmé Recep Tayyip Erdogan aux journalistes à bord de son vol de retour de Sotchi (Russie), sur les rives de la mer Noire, où il a rencontré vendredi le président russe Vladimir Poutine. Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine se sont par ailleurs engagés à Sotchi à renforcer la coopération énergétique et économique.