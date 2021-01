Turquie : Erdogan veut «remettre sur les rails» les relations avec l’Europe

Le président turc a exprimé mardi son souhait de régler les tensions avec ses «amis européens», à l’approche d’un possible durcissement américain.

Depuis plusieurs semaines, les responsables turcs multiplient les appels au dialogue avec les Européens pour régler les sujets de tension, qui, outre la dispute maritime gréco-turque en Méditerranée orientale, portent notamment sur le rôle de la Turquie dans les conflits en Syrie, en Libye et plus récemment au Nagorny Karabakh.

Possible durcissement américain

Cette apparente volonté d’apaisement survient alors qu’Ankara s’inquiète d’un possible durcissement américain à son égard, avec la prochaine entrée en fonction d’une nouvelle administration démocrate à Washington, et de se voir imposer des sanctions plus lourdes par l’UE, susceptibles de plomber davantage l’économie turque. En décembre, les dirigeants de l’Union européenne, réunis en sommet à Bruxelles, ont décidé de sanctionner les actions «illégales et agressives» de la Turquie en Méditerranée contre la Grèce et Chypre.