Diplomatie : Erdogan en Arabie saoudite, une première depuis l’affaire Khashoggi

Le président turc et le prince héritier saoudien ont discuté jeudi à Jeddah des «moyens de développer» les relations entre leurs deux pays.

Recep Tayyip Erdogan et Mohammed ben Salmane à Jeddah le 28 avril 2022.

Mohammed ben Salmane et Erdogan «ont passé en revue les relations turco-saoudiennes et les moyens de les développer dans tous les domaines», a souligné l’agence de presse d’Etat saoudienne SPA, à l’issue de la rencontre entre les deux hommes.

La visite de Recep Tayyip Erdogan, qui a aussi rencontré le roi Salmane, intervient au moment où la Turquie fait face à une grave crise économique: la livre turque a vu sa valeur fondre de 44% face au dollar en 2021, faisant s’envoler l’inflation à 61,1% sur un an en mars.

Cette situation a poussé le chef de l’Etat turc à adoucir ses liens avec d’anciens rivaux, comme l’Egypte et Israël, et surtout les riches monarchies pétrolières du Golfe, dont l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.