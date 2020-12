Nagorny Karabakh : Erdogan en Azerbaïdjan pour célébrer la «glorieuse» victoire

Le président turc Recep Tayyip Erdogan célèbre jeudi en Azerbaïdjan la victoire de cet allié face aux forces arméniennes au Nagorny Karabakh, rendue possible grâce au précieux soutien d’Ankara.

Avant l’arrivée du dirigeant turc, l’armée azerbaïdjanaise a fait défiler dans les rues de la capitale Bakou des engins et armes saisis aux Arméniens lors de ce conflit de six semaines à l’automne 2020, répétition d’une parade plus large prévue jeudi à laquelle Recep Tayyip Erdogan assistera.