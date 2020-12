Relations France-Turquie : Erdogan espère que la France «se débarrasse» de Macron

Le président turc a considéré Macron de «problème pour la France». Les tensions entre les deux pays sont toujours aussi exacerbées.

Les relations entre la Turquie et la France se sont progressivement dégradées depuis l’an dernier, en raison notamment de désaccords sur la Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale et plus récemment le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au Nagorny Karabakh.