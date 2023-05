Election présidentielle: Erdogan fait mentir les sondages: «Une formidable réussite»

Recep Tayyip Erdogan et son épouse Ermine étaient optimistes, dimanche soir.

Les résultats définitifs des scrutins présidentiel et législatif en Turquie se font toujours attendre. Dimanche, les 64 millions d’électeurs turcs se sont massivement pressés aux urnes, avec un taux de participation provisoire frôlant les 90%. Après dépouillement de plus de 99% des bulletins, Recep Tayyip Erdogan recueille 49,4% des voix, contre 44,95% pour son principal opposant social-démocrate. Une issue meilleure qu’espérée pour le chef de l’État, que les derniers sondages donnaient systématiquement à la traîne.

Pour le camp de l’opposition, le résultat sonne en revanche comme une douche froide. «Si notre nation veut un second tour, alors nous gagnerons au second tour», a toutefois assuré dans la nuit de dimanche à lundi Kemal Kiliçdaroglu, à la tête d’une large coalition de six partis d’opposition. Erdogan, réélu en 2018 dès le premier tour de la présidentielle, a également pris la parole dans la nuit face à une foule de partisans.