Turquie : Erdogan lance sa campagne pour «panser les plaies» après le séisme

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, candidat à sa succession, a lancé vendredi la campagne en vue des élections présidentielle et législatives du 14 mai qu’il veut consacrer à «panser les plaies» du pays, après le séisme du 6 février. Le chef de l’État a d’ailleurs précisé qu’en raison des circonstances et des plus de 46’000 morts enregistrés dans ce désastre qui a dévasté le sud et le sud-est du pays, il s’agirait d’une «campagne sans musique».