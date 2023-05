Présidentielle en Turquie: Erdogan prie à Sainte-Sophie avant le scrutin décisif

«Nous ferons ce que la démocratie exige»

«Etes-vous prêts?»

Voter au milieu des décombres

La dérive autoritaire de la dernière décennie et plus encore depuis le coup d’Etat avorté de 2016, une économie en berne et une inflation autour de 40% sur un an, selon les chiffres officiels contestés, ont entamé le crédit et la popularité du chef de l’Etat qui fait valoir les grandes réalisations et le développement, réel, de son pays depuis 2003. Mais il a reconnu avoir du mal à séduire les jeunes dont plus de 5,2 millions voteront pour la première fois.