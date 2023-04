Turquie: Erdogan promet une «Turquie forte» s’il est réélu

Une Turquie «forte» et débarrassée des traces du séisme: le président turc Recep Tayyip Erdogan, en campagne pour sa réélection, a présenté mardi le manifeste de son parti pour les élections présidentielle et législatives de mai, annoncées comme disputées.

«Ne pas retomber sous le joug de l’esclavage»

«La Turquie n’a d’autre choix que de rester forte et d’accroître son pouvoir afin de ne pas retomber sous le joug de l’esclavage politique et économique», a lancé Recep Tayyip Erdogan devant des milliers de sympathisants et des cadres de son parti réunis dans une salle omnisports à Ankara. «Le monde musulman, dans son ensemble, attend de voir ce qui va se passer le 14 mai», a affirmé le président turc, également chef du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur), dans un discours d’une heure et demie retransmis en direct à la télévision. Le chef de l’Etat, au pouvoir depuis 2003, d’abord comme Premier ministre puis comme président, a dit vouloir débarrasser la Turquie «des putschistes et des impérialistes», faisant notamment référence au coup d’Etat raté de 2016, avant de lister une série de promesses.