Présidentielle turque: Erdogan rassemble sa base avant le vote crucial de dimanche

Des partisans du président turc et chef du Parti de la justice et du développement (AK), Recep Tayyip Erdogan, agitent des drapeaux nationaux turcs et font des gestes alors qu’ils assistent à un meeting de campagne du président sortant dans le quartier de Sultangazi à Istanbul, le 12 mai 2023.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan rassemble vendredi ses sympathisants inconditionnels à deux jours d’une présidentielle qui s’annonce comme la plus ardue pour lui après deux décennies au pouvoir. C’est dans un quartier historiquement conservateur d’Istanbul que le chef d’Etat, enfant de la ville, s’est d’abord adressé dans l’après-midi à ses électeurs avant d’inaugurer une mosquée, une énième après les milliers déjà érigées pendant son règne. Lors de ce meeting, il a mis en garde contre «un prix lourd à payer» en cas de victoire de l’opposition, une alliance de six partis «mue par la vengeance», a-t-il accusé.

Un second tour ou la défaite?

Si aucun candidat ne recueille plus de 50% des voix, les deux premiers s’affronteront dans un second tour le 28 mai. Recep Tayyip Erdogan, qui a vu sa popularité entamée par la crise économique qui frappe le pays de 85 millions d’habitants, s’est montré inhabituellement réservé jeudi soir quant aux résultats. «Les urnes nous le diront dimanche», a-t-il répondu à une journaliste qui l’interrogeait sur son éventuelle victoire. M. Erdogan, 69 ans, a aussi admis avoir du mal à convaincre les jeunes dont 5,2 millions voteront pour la première fois, et qui n’ont pas connu les années 1990 et, comme il le dit, le chaos et la corruption qui ont marqué les gouvernements de coalition. «Il y a une génération dans notre pays qui n’a connu aucun des soucis dont nous avons souffert», résumait-il lors d’une intervention cette semaine.