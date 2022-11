Nord de la Syrie : Erdogan répète qu’il veut une «ceinture de sécurité d’ouest en est»

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a lancé, depuis dimanche, une série de raids aériens sur le nord-est de la Syrie et des positions de combattants kurdes, a réaffirmé, vendredi, son objectif d’établir une «ceinture de sécurité d’ouest en est», le long de la frontière sud de son pays. Une telle zone engloberait de facto la ville emblématique de Kobané, reprise en 2015 par les Forces démocratiques syriennes (FDS, kurdes) aux djihadistes du groupe État islamique, avec le soutien des États-Unis.

«Nous défendrons les droits de millions de femmes et d’enfants innocents»

«Avec la ceinture de sécurité que nous sommes en train de créer au-delà de nos frontières, nous défendrons les droits de millions de femmes et d’enfants innocents», a martelé Recep Tayyip Erdogan lors d’un discours, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes. Ankara a affirmé que l’attentat qui a fait six morts et 81 blessés au cœur d’Istanbul, le 13 novembre, avait été commandité depuis Kobané, ce que les Kurdes ont démenti.