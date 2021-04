«Sofagate» : Erdogan traité de «dictateur», la Turquie crie à l’«injustice»

La polémique enfle après un affront fait à Ursula von der Leyen, mardi à Ankara. Lors de la réunion des présidents des institutions de l’UE avec le président turc, la présidente de la Commission européenne a été placée en retrait sur un divan.

Ursula von der Leyen avait été placée mardi par le protocole en retrait sur un divan lors d’une réunion des présidents des institutions de l’UE avec le chef d’Etat turc Recep Tayyip Erdogan et le président du Conseil européen Charles Michel, ce qui a provoqué beaucoup de ressentiment mais aussi des frictions à Bruxelles. Jeudi soir, le chef du gouvernement italien Mario Draghi a même traité M. Erdogan de «dictateur» et s’est déclaré «très navré par l’humiliation que la présidente de la Commission a dû subir». Des déclarations qui ont vite fait réagir Ankara, qui les a condamnées en les qualifiant d’«offensantes», tout en convoquant l’ambassadeur d’Italie.

«Les demandes de l’UE ont été respectées»

«Les accusations visant la Turquie sont injustes. La Turquie est un Etat profondément enraciné et ce n’est pas la première fois qu’on accueille des dignitaires étrangers», a déclaré plus tôt dans la soirée le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu lors d’une conférence de presse à Ankara. «Les demandes de l’UE ont été respectées. Cela veut dire que la disposition des sièges a été réalisée à leur demande. Nos services du protocole se sont rencontrés avant la réunion et leurs demandes (de l’UE) ont été respectées», a-t-il ajouté.