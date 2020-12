Europe : Erdogan veut «sauver» les relations entre la Turquie et l’UE

Une semaine après les sanctions prises par l’UE envers la Turquie, Recep Tayyip Erdogan a appelé le président du Conseil européen, Charles Michel.

«Alors que la Turquie souhaite ouvrir une nouvelle page avec l’UE, certains font sans cesse des efforts pour provoquer des crises», a-t-il affirmé, selon un communiqué de la présidence turque. Appelant à «sauver» les relations entre la Turquie et l’Europe de «ce cercle vicieux», le chef d’État turc a aussi exprimé son souhait de «recommencer» à parler avec l’UE en «regardant la situation dans son ensemble» et «sur la base des intérêts mutuels».

Selon Recep Tayyip Erdogan, le pacte migratoire signé en 2016 entre la Turquie et l’UE pourrait être un point de départ pour créer un climat plus «positif». «Nous espérons que l’UE puisse adopter une attitude constructive et de bon sens envers la Turquie», a affirmé le président turc.