Nagorny Karabakh : Erevan veut renforcer sa coopération avec Moscou

L’Arménie a annoncé samedi vouloir se rapprocher militairement de la Russie, en collaborant davantage, sur fond de défaite dans le Nagorny Karabakh.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont conclu le 9 novembre un cessez-le-feu au Nagorny Karabakh après six semaines de violents combats.

«Nous espérons que nous pourrons renforcer la coopération avec la Russie non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi la coopération militaire et technique», a déclaré Nikol Pachinian, cité par son service de presse, lors d’une rencontre à Erevan avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. «Bien sûr, il y avait des temps durs avant la guerre, mais la situation aujourd’hui est encore plus difficile», a-t-il estimé.