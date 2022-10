Hockey sur glace : Eric Blum attaque Fabrice Herzog en justice

Mais, surtout, Eric Blum confirme avoir intenté une action en justice contre Herzog. Il s’en explique: «Le hockey sur glace est un sport fantastique et dur. Il faut des checks. Mais ce qui m’est arrivé, à moi et à d’autres joueurs, ne fait pas partie de ce sport. Ce n’est pas correct de jouer au hockey sur glace de cette manière. Ce n’est tout simplement pas correct.»

Il ajoute, pour bien préciser les choses: «Si un joueur fondamentalement fair-play me checke sévèrement mais correctement, et que cela m’atteint par hasard ou par la dynamique du sport, c’est un accident. Les accidents arrivent. Mais si je suis le septième cas, si quatre joueurs avant moi ont été checkés contre la tête ou la nuque, si après moi Mauro Dufner a été checké contre la nuque et qu’un autre joueur a été blessé aux championnats du monde, cela montre que ce type de joueur est dangereux et représente un risque.»