Football : Eric Cantona sort un single et annonce des concerts

«Je commence avec un modeste piano qui jouera à mes côtés dans des lieux intimes. L’année prochaine, je jouerai avec un groupe», a assuré Eric Cantona, qui avait notamment fait des apparitions dans un clip de Liam Gallagher et sur scène avec The Libertines et Patti Smith. Au programme pour l’heure, ce printemps, deux titres intitulés «The Friends We Lost» et «Tu Me Diras» écrits et composés par ses soins.