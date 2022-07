France: Eric Coquerel visé par une enquête pour harcèlement et agression sexuels

France : Éric Coquerel visé par une enquête pour harcèlement et agression sexuels

Le parquet de Paris, sollicité par l’AFP, a indiqué mercredi avoir ouvert la veille une enquête préliminaire pour agression et harcèlement sexuels. Sophie Tissier, ancienne figure des «gilets jaunes» de 43 ans, dénonce dans sa plainte, déposée début juillet et consultée par l’AFP, des faits commis par Éric Coquerel «pouvant s’apparenter à une agression sexuelle» le 23 août 2014 à Grenoble.

Lors d’une soirée dansante, à l’issue d’une journée de conférences, Éric Coquerel a eu des «gestes appuyés, ses mains étaient collantes et glissaient sur des parties du corps inappropriées (…), il effleurait mes fesses à plusieurs reprises», relate-t-elle. La militante dit lui avoir «fait comprendre qu’il (l)'importunait et (l')indisposait».

La soirée se poursuivant dans une boîte de nuit, il l’aurait «prise par la taille et les hanches avec insistance», puis envoyé des invitations à le rejoindre à l’hôtel, selon elle. La militante avait expliqué à l’AFP avoir été «méprisée» par le parti La France insoumise (LFI) «depuis des années» et fait état des «conséquences terribles» sur sa vie et son parcours de militante depuis les «agissements» dénoncés. Elle a affirmé avoir saisi le comité de suivi des violences sexuelles (CVSS) de LFI.