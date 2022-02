Procès de la ZAD – Eric Cottier versus Jessica Jaccoud: le clash atterrit au Grand conseil

Les procès de la ZAD du Mormont, un baril de poudre

Et la présidente du PS vaudois d’embrayer sur une liste d’accusations à l’égard du PG et de sa politique jugée dépassée par la socialiste. Pour elle, le MP vaudois est trop prompt à l’enfermement, trop répressif dans le domaine des stupéfiants, et pas assez dans celui des violences domestiques et sexuelles, de la cybercriminalité ou de la délinquance financière.