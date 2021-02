Inceste : Éric Dupond-Moretti souhaite un seuil de non-consentement à 18 ans

Le ministre de la Justice français, Éric Dupond-Moretti, souhaite instaurer le seuil de non-consentement à 18 ans pour l’inceste.

Appel à protéger les enfants des crimes sexuels

«Date butoir»

«Certaines victimes ont besoin de la date butoir au-delà de laquelle plus rien n’est possible pour se décider. Le mécanisme est: il reste encore deux mois avant la prescription, je me lance, je vais me libérer de ce poids insupportable, et il y aura un procès», a-t-il déclaré. «D’autres victimes disent, moi je souhaite me libérer mais je ne veux pas de procès et j’attends que la prescription soit acquise». Eric Dupond-Moretti souhaite «une prescription graduée, échelonnée».