Confidences : Éric Judor est un papa «quasi sévère»

Malgré les apparences, le comédien et humoriste français est plutôt strict avec ses cinq enfants.

Contrairement à son rôle dans la fiction, le Français de 53 ans, qui a cinq enfants, dont des jumeaux nés en 2018, impose un certain cadre à sa progéniture. «Je pense être un père moins fou que Fred, mon personnage, plus responsable. Je suis quasi sévère. Il n’y a qu’à demander à mes grandes filles. Il y a plein de situations décrites dans «Week-end Family», que j’ai réellement vécues. Mais souvent dans une version moins fun et plus stressante, confie-t-il dans «Télé-Loisirs». Je pense que la série m’a poussé à devenir davantage Fred dans la vie.»