Valais : Eric Stauffer en conflit avec sa commune… pour des arbustes

Le bouillonnant ex-politicien genevois, établi à Arbaz (VS) depuis 4 ans, attaque le président de sa commune. En cause, des haies et des bosquets protégés.

Eric Stauffer, fondateur et ancien président du Mouvement citoyens genevois (MCG), devant son chalet des Mayens d’Arbaz (VS) en août 2021. Yvain Genevay/Tamedia

Déjà en conflit avec la commune d’Arbaz (VS) et son président Jean-Michel Bonvin à la suite de la construction de son chalet, Eric Stauffer voit d’un très mauvais œil la mise sous protection des bocages de la commune. Et pour cause, il devra replanter des arbres qu’il avait fait couper sur ses deux parcelles, même si les travaux ont eu lieu avant la mise sous protection. En effet, celle-ci a un effet rétroactif jusqu’en 2017.

Cette mise sous protection des haies, des bosquets et des arbres isolés a été votée en février à l’unanimité par le Conseil communal d’Arbaz. Pour Eric Stauffer, «c’est une nationalisation du terrain et une grave atteinte à la propriété privée», rapporte jeudi Le Nouvelliste. Pour l’ancien politicien genevois, si les bocages sont soustraits de la superficie de son terrain, la surface constructible diminue et celui-ci perd alors de la valeur. En protégeant ces 13 hectares de nature, la commune préserve autant de surfaces constructibles qu’elle aurait dû sinon dézoner, selon la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). Jean-Michel Bonvin assure qu’Eric Stauffer est le seul propriétaire de la commune à faire recours contre cette décision.