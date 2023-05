Valais: Eric Stauffer gagne une manche contre la commune d’Arbaz

Ex-élu et fondateur du MCG, Eric Stauffer a quitté la politique genevoise et s’est installé depuis plusieurs années en Valais. Mais ses relations avec les autorités de la commune d’Arbaz, où il a élu domicile, ne sont pas de tout repos et plusieurs procédures les opposent. L’une d’elles portait sur la protection de bocages, soit des cordons boisés composés de haies, bosquets et arbustes qui strient le territoire communal. En février 2022, les autorités avaient pris une mesure urgente en ce sens, afin de protéger la biodiversité et de gagner 13 hectares lors du dézonage imposé par la nouvelle loi d’aménagement du territoire (LAT), détaille «Le Nouvelliste». Et comme Eric Stauffer avait fait couper les bocages qui se trouvaient sur sa propriété, la commune avait réclamé qu’il les replante.