Présidentielle française : Eric Zemmour a la nostalgie de l’école où l’on enseignait à coups de règle

En campagne dans le nord de la France, le candidat a prôné vendredi un retour à une «discipline de fer» dans l’éducation nationale pour lutter contre la «médiocrité généralisée».

Eric Zemmour veut révolutionner l’Éducation nationale: exit l’anglais, place au calcul et au français. Et retour en force de la discipline d’autrefois.

Eric Zemmour a réclamé le retour d’une école du «passé», de «l’autorité» et de la «discipline de fer», vendredi lors d’un déplacement dans les Hauts-de-France consacré aux questions éducatives. Le candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle a échangé avec une dizaine d’enseignants acquis à sa cause dans le village d’Honnecourt-sur-Escaut, avant une réunion publique à Saint-Quentin, avec plusieurs centaines de personnes.

Selon lui, depuis 1968, l’école est devenue celle de la «médiocrité généralisée», car «il vaut mieux que les élèves soient médiocres pour pouvoir les endoctriner». Le candidat Reconquête! a repris ses attaques récurrentes contre «l’idéologie LGBT» et les associations SOS Homophobie et SOS Racisme, des «lobbies qu’il faut chasser de l’école», à ses yeux.

Eric Zemmour s’est dit aussi «très triste» pour le ministre Jean-Michel Blanquer qui «donnait l’impression qu’il était Jules Ferry et finit en Najat Vallaud-Belkacem», l’ex-ministre de l’Éducation sous François Hollande.

Votre enfant est délinquant? Fini les allocations familiales!

Entouré de l’ancien numéro 2 des Républicains (LR) Guillaume Peltier et de l’ex-Rassemblement national Jean Messiha, Eric Zemmour a déroulé son programme. Il propose de supprimer les allocations des parents de délinquants et des «internats d’exception» pour les élèves les plus violents, en accusant Emmanuel Macron de n’avoir «rien fait pour rétablir l’ordre».