Présidentielle française : Eric Zemmour à Marine Le Pen: «C’est moi qui rassemble»

La passe d’armes entre le polémiste et la candidate du Rassemblement National, au coude-à-coude dans les sondages, s’est poursuivie dimanche dans les médias.

Marine Le Pen et Eric Zemmour recueillent tous les deux autour de 16% d’intentions de vote pour la présidentielle française.

Eric Zemmour et Marine Le Pen, rivaux potentiels à l’extrême droite pour la présidentielle, ont poursuivi dimanche leur échange de piques à distance , le premier assurant que voter pour la candidate RN «ne sert à rien», la seconde s’en prenant aux «vieilles mesures libérales» du polémiste.

«Elle ne peut pas gagner»

Marine Le Pen avait estimé vendredi à Bruxelles qu’Eric Zemmour n’avait «aucune chance d’arriver au second tour», et mis en cause un «choix de la provocation» divisant les Français.